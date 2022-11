Bolletta della luce troppo alta, Radio Città Pescara interrompe le trasmissioni

Il caro bollette che sta colpendo diverse attività economiche negli ultimi mesi costringe anche una radio pescarese a sospendere le trasmissioni.

L'ultima bolletta della luce ricevuta, da oltre 2mila e 200 euro, ha costretto Radio Città Pescara Popolare Network a interrompere momentaneamente le trasmissioni sulla radio Fm tradizionale.

È la stessa radio ad annunciare la sospensione con un post condiviso sulla pagina Facebook ufficiale.

«Care ascoltatrici, cari ascoltatori», si legge, «ci dispiace molto comunicarvi che abbiamo momenteneamente interrotto le trasmissioni sulla radio Fm tradizionale. La scelta, per noi enormemente sofferta, è stata fatta in base alla consistente crescita spropositata del costo dell’energia e quindi della nostra bolletta elettrica, che alleghiamo, diventata ormai insostenibile per le finanze di una radio che ha sempre cercato, come scelta politica, di rimanere indipendente. Dopo oltre 30 anni ci ritroviamo dunque a dover abbandonare, seppur momentaneamente, un mezzo di diffusione potente ed efficace, ma soprattutto inclusivo e non appena i costi torneranno a un prezzo equo e giusto cercheremo di riaccendere le nostre storiche frequenze su Pescara, Chieti e la Majella».

Poi nella condivisione si legge ancora: «Sappiamo bene e siamo consapevoli che la radio tradizionale viene ascoltata spesso dai più anziani travolti da questo progressismo digitale che non va di pari passo con le persone, dalle persone detenute, svantaggiate e sofferenti che non possono sempre navigare su internet, in macchina e per chi non può permettersi una radio digitale. Sappiamo benissimo quello che andiamo a mettere in pausa, e speriamo per il minor tempo possibile. Ma sappiate che prima di silenziare le nostre frequenze abbiamo cercato soluzioni, accordi, portato avanti idee ed eventi di autofinanziamento, ma non è stato abbastanza. Il conflitto in atto in questo momento storico che sembra così lontano dalle nostre vite, in realtà sta avendo conseguenze drastiche anche sulla nostra piccola realtà radiofonica. Nonostante tutto, la famiglia di Radio Città continuerà a trasmettere online in streaming sul sito www.radiocittapescara.it e sulle nostre pagine social Facebook e Youtube, soprattutto in questo momento storico in cui c’è tanto bisogno di antifascismo. Ora vi chiediamo davvero la vostra vicinanza il vostro supporto e il vostro sostegno (anche economico per chi vorrà e potrà aiutarci con una donazione su www.radiocittapescara.it) per continuare le attività, suonare e lottare insieme».