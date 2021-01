L’assessore Quaresimale visita a Pescara il coworking "Fira Station" [FOTO]

Pietro Quaresimale visita a Pescara il coworking "Fira Station". L’assessore regionale alle politiche del lavoro è stato accolto ieri dal presidente di Fira Giacomo D’Ignazio, che gli ha illustrato tutti i servizi offerti da questo spazio all’interno della stazione ferroviaria.

“La condivisione degli spazi - ha spiegato Quaresimale - non solo consente un abbattimento dei costi, ma permette la collaborazione tra vari profili lavorativi creando così anche un indotto occupazionale. Per questo ho intenzione di incentivare la creazione di coworking e di concedere anche supporti economici per tutti coloro che vogliono avviare un’attività e non hanno strumenti economici adeguati”.