Estesa alla provincia di Pescara la competenza dell'organismo per sostenere gli imprenditori in sovraindebitamento della camera di commercio

Importante novità per gli imprenditori e commercianti della provincia di Pescara. La camera di commercio Chieti - Pescara ha infatti annunciato l'allargamento della competenza territoriale dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. A partire dal 2021 dunque sarà disponibile anche nel Pescarese.

Si tratta di un organismo cruciale e centrale per salvare gli imprenditori dal fallimento in crisi a causa delle difficoltà generate dalla pandemia ed in sovraindebitamento. L'organismo permette infatti di raggiungere accordi per la ristrutturazione del debito.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è destinata a tutti i soggetti che, non avendo i requisiti di fallibilità previsti dalla Legge fallimentare, non possono accedere al concordato preventivo e che, conseguentemente, sino ad oggi restavano esposti alle azioni promosse individualmente dai creditori. Per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore non fallibile può formulare una proposta di accordo con i creditori o, se consumatore, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti: entrambi possono prevedere qualsiasi soluzione, anche mediante cessione dei redditi futuri o garanzie di terzi.

Il procedimento si svolge sotto il controllo del tribunale competente e con il supporto di un organismo di composizione della crisi scelto dal debitore stesso. Per maggiori informazioni: www.chpe.camcom.it o scrivendo a sovraindebitamento@chpe.camcom.it.