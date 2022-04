Tutelare le imprese dal rischio di infiltrazioni mafiose, intesa tra Confapi-Aniem e carabinieri

Tutelare le imprese dal rischio di infiltrazioni mafiose e per promuovere la cultura della legalità e l’imprenditorialità sana nell’economia locale.

Questo lo scopo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Confapi Aniem e Arma dei carabinieri.

Un incontro sul tema “Rischio di infiltrazioni mafiose nelle aziende” il modello 231 per tutelare e incrementare il valore dell’azienda è previsto giovedì 28 aprile alle ore 16.30 nella sede Confapi-Aniem Pescara-Chieti in via Aterno 56 a San Giovanni Teatino.

Il programma dell'evento prevede l'introduzione iniziale di Bruno Facciolini, presidente Confapi Pescara-Chieti e gli interventi dei relatori Andrea Pavone dell'Ordine degli avvocati di Chieti sul tema del decreto legislativo 231/2001: tecnica e metodo per la valida definizione ed attuazione del Modello 231 nelle aziende; il ruolo dell'Organismo di Vigilanza; principio di rotazione negli affidamenti pubblici; del tenente colonnello Gaetano La Rocca, comandante del reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Pescara sul tema "L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nell’attività di prevenzione e contrasto, decreto legislativo 159/2011 (Codice Antimafia). Il protocollo d’intesa tra Confapi Aniem e Arma dei Carabinieri prevede da questo mese le prime attività. Si partirà il prossimo 28 aprile con il primo incontro dal titolo: “Rischio di infiltrazioni mafiose nelle aziende”. «È dovere dell’Arma essere vicini ai cittadini, e uno dei tanti modi per farlo è tutelare le piccole e medie imprese tramite la Confapi, una realtà profondamente diffusa e radicata nel nostro bellissimo Paese. Aziende di assoluto rilievo, molto spesso portatrici di antiche tradizioni che sempre più diventano bersaglio della criminalità, specialmente in questo difficile periodo di ripresa», così il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi, dopo aver siglato nei mesi scorsi l’intesa con il presidente Confapi, Maurizio Casasco.

«Insieme vogliamo contribuire alla creazione delle condizioni di sicurezza e rispetto della legge di cui un'economia sana ha bisogno», dice Facciolini che ha recentemente ufficializzato nella sede di San Giovanni Teatino l’applicazione sul territorio provinciale del protocollo d’intesa siglato a livello nazionale tra l’organizzazione datoriale della piccola e media impresa e l’Arma dei carabinieri, «si tratta di un accordo nazionale mosso per tutelare le imprese dal rischio di infiltrazioni mafiose e per promuovere la cultura della legalità e l’imprenditorialità sana dell’economia locale. Sulla scia dell’ultimo incontro svolto con i rappresentanti territoriali dell’Arma dei carabinieri di Pescara e Chieti, Luigi Pagnini, presidente Aniem Pescara-Chieti, collegio degli imprenditori edili aderenti alla Confapi, aggiunge: «Siamo riusciti a rendere concreto a livello locale il protocollo d’intesa sottoscritto dai nostri rispettivi vertici nazionali che attueremo attraverso azioni formative e informative rivolte alle imprese, grazie al contributo offerto dall’Arma dei Carabinieri». In quest’ottica, si terranno nella sede di Confapi Aniem Pescara-Chieti di San Giovanni Teatino, una serie di incontri sulle tematiche riguardanti la tutela del patrimonio informativo aziendale attraverso la prevenzione dell’utilizzo illegale dei dati; la salvaguardia dagli illeciti ambientali e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività economica. Un programma condiviso con gli esponenti provinciali di Pescara e Chieti dei carabinieri, rappresentati nell’occasione dal tenente colonnello La Rocca. Nel dibattito si parlerà in particolare dell’impegno dell’Arma dei carabinieri nell’attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose e degli aspetti collegati all’applicazione per le imprese del modello previsto dal decreto legislativo 231/2001. Seguirà tra Confapi Aniem e l’Arma dei Carabinieri un secondo appuntamento in cui verranno affrontate le tematiche della tutela ambientale con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti e ai reati ambientali.