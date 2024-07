Il sindacato Orsa Trasporti organizza protesta contro il "Tua Day"

La segreteria regionale di Orsa Trasporti Abruzzo organizza un sit-in di protesta per venerdì 5 luglio davanti alla sede centrale di Tua spa.

L'appuntamento è alle ore 18 in via San Luigi Orione a Pescara.

La sigla sindacale, come spiega il segretario regionale Alex Orlandi, contesta gli aumenti tariffari, i disservizi all'utenza e le pessime condizioni lavorative dei dipendenti.

«Il sit-in è organizzato di pari passo con il Tua Day (festa organizzata in piena regola con musica, cibo e intrattenimenti vari), crediamo che non ci sia niente da festeggiare», scrive Orlandi, «contestualmente alla protesta uscirà un comunicato stampa della scrivente segreteria. Parteciperanno lavoratori, cittadini e alcuni consiglieri comunali di Pescara».