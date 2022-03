Protesta del sindacato Nursing-Up di fronte all'assessorato alla Sanità per la stabilizzazione di tutti i precari

La stabilizzazione di tutti i precari della sanità come previsto dalle normative vigenti in materia e altro.

Questa la richiesta che il sindacato Nursing-Up porterà in piazza venerdì 1 aprile alle ore 10 in via Conte di Ruvo-piazza Alessandrini di fronte alla sede dell'assessorato regionale alla Sanità.

Tra le richieste del sindacato, come chiarisce il segretario regionale Enzo Cafarelli, troviamo: valorizzazione degli stipendi con le media europee, uscita dal comparto e autonomia contrattuale, stabilizzazione dei precari in base alle normative vigenti, tutela e sicurezza per i professionisti sanitari vittime di violenza, rispetto professionale per dire no al demansionamento, pagamento dei buoni pasto e delle indennità covid in tutte le aziende.