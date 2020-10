VIDEO | Partite iva ed esercenti scendono di nuovo in piazza per protestare contro il Dpcm

Partite iva, esercenti e commercianti hanno manifestato oggi in piazza Salotto, a Pescara. A organizzare l'evento è stata l'associazione "Pescara Viva" con Confartigianato, Confesercenti, Cna e Confcommercio.

Pescara Viva ha 4 richieste per i titolari di partita iva e attività che sono state portate in piazza: sospensione canoni di locazione (cessione del credito d'imposta direttamente ai locatari); azzeramento costi fissi di tutte le utenze; pace fiscale e azzeramento di tutte le tasse e imposte sia locali e nazionali; aiuti economici agli imprenditori per superare il periodo di chiusura.