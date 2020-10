Nuovo Dpcm, scatta la protesta a Pescara: corteo da piazza Muzii fino al Comune

Dalle parole ai fatti: il nuovo Dpcm fa scattare la protesta a Pescara. Domani pomeriggio, alle ore 18, un corteo muoverà da piazza Muzii fino al Comune per "manifestare contro la mala gestione di questa emergenza sanitaria", si legge in una nota. "Bisogna mobilitare parenti, amici, fornitori e collaboratori. Bisogna protestare contro l'arroganza e l'incapacità del Governo. Ora basta. Abbiamo sopportato abbastanza".

Intanto Riccardo Padovano, presidente del Fipe/Confcommercio, evidenzia che “le misure annunciate dal governo costeranno altri 2,7 miliardi di euro alle imprese del pubblico esercizio, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie etc. Se non accompagnate da contemporanee e proporzionate compensazioni di natura economica, sarebbero il colpo di grazia per i pubblici esercizi italiani, che già sono in una situazione di profonda crisi, con conseguenze economiche e sociali gravissime”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Padovano precisa poi che "gli imprenditori di questo settore si stanno dimostrando persone responsabili, che rispettano rigorosamente i protocolli sanitari loro imposti, che non possono reggere ulteriormente una situazione che decreterebbe la condanna a morte per migliaia di imprese. È evidente che non si possono far ricadere le responsabilità del ritorno dell'epidemia sul nostro comparto: sono altri i fattori che hanno purtroppo causato una nuova emergenza".