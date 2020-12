Differiti i termini per la certificazione degli impianti termici, soddisfatta Confartigianato

Confartigianato Pescara plaude alla decisione della Provincia di Pescara che, tenendo in considerazione l'emergenza Covid-19, ha deciso di differire i termini per la certificazione degli impianti termici nel biennio 2019-2020, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.

Non solo: il consiglio provinciale ha infatti disposto che il termine ultimo per l’invio telematico da parte delle ditte di manutenzione delle certificazioni eseguite nel mese di febbraio 2021, valide per il biennio 2019/2020, venga posticipato al 31 marzo 2021.

Infine il termine ultimo per la consegna a mano da parte delle ditte di manutenzione delle certificazioni eseguite nel mese di febbraio 2021, valide per il biennio 2019/2020, sarà posticipato al 31 marzo 2021.