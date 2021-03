Pubblici esercizi, Confcommercio: "Prorogare la deroga all’occupazione del suolo pubblico"

Il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, chiede al Comune di "prorogare l’estensione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico per i pubblici esercizi anche oltre la scadenza del 31 marzo". A breve, infatti, "tornerà la bella stagione" e dunque "se c’è una possibilità di ripartenza, anche quando entrerà nel vivo la campagna vaccinale, non possiamo fare passi indietro. Occorre mettere da parte le incertezze di cui abbiamo letto sulla stampa e consentire di usufruire al massimo, laddove possibile, di spazi all’aperto perché più gli spazi sono ampi e più facilmente si evitano assembramenti".

Padovano ritiene che "si tratterebbe di un gesto di grande vicinanza da parte del Comune nei confronti dei tanti bar e ristoranti che hanno subito danni incalcolabili dalla pandemia e che attendono di poter ripartire in sicurezza anche grazie a provvedimenti come questo. Si tratterebbe tra l’altro di un provvedimento che, in quanto adottato dal capoluogo di provincia, potrebbe essere seguito da tutti i Comuni del territorio provinciale che hanno provvedimenti similari in scadenza".