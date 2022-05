Prorogato il bando regionale per il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali abruzzesi

Prorogato fino al 15 giugno prossimo il bando pubblicato dalla Regione Abruzzo riguardante le ristrutturazioni degli edifici rurali. Lo ha reso noto il servizio beni e attività culturali che ha emesso il provvedimento di proroga dopo il via libera ottenuto dal ministero dei beni culturali. La scadenza riguarda la presentazione delle domande per ottenere i contributi destinati a finanziare le ristrutturazioni: a disposizione ci sono 6,5 milioni di euro. Inizialmente il bando doveva scadere il 20 maggio.

Il ministero in accordo con le Regioni ha deciso di concedere più tempo ai privati che hanno intenzione di avviare interventi di recupero, tutela, consolidamento e valorizzazione dell’architettura rurale. Per l’Abruzzo saranno finanziati 43 interventi per un contributo massimo ciascuno di 150 mila euro. Il bando è aperto a soggetti privati, persone fisiche, soggetti privati profit (ditte individuali, imprese in forma societaria, imprese sociali e imprese agricole), soggetti non profit (enti del terzo settore, organizzazioni culturali, Fondazioni) – enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchie, diocesi) che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene immobile oggetto di intervento. Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica su sportello.regione.abruzzo.it al quale si accede solo con Spid di secondo livello.