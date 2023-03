Il manager alberghiero Sorrentino: "A Pescara il turismo non decolla per diversi fattori, il principale è la mancanza di una promozione adeguata"

Sono diversi i fattori che non consentono di far decollare il turismo a Pescara ma uno dei motivi principali è legato alla mancanza di una promozione turistica adeguata.

Ne è convinto Gerlando Fabio Sorrentino, un manager alberghiero con un'esperienza ultratrentennale, che da oltre 12 anni svolge la sua attività lavorativa nel Victoria Hotel di via Piave, una delle strutture ricettive di punta della città.

Sorrentino ci invia alcune sue considerazioni sul tema del turismo che da sempre è molto sentito nel capoluogo adriatico, basti pensare da quanti anni si attende il ripristino del collegamento via mare con l'altra sponda dell'Adriatico.

«Il turismo a Pescara, una delle città più importanti della regione Abruzzo e del centro Italia, purtroppo non decolla come ci si aspetterebbe», scrive il manager alberghiero, «questo fenomeno è dovuto a una serie di fattori che agiscono in modo sinergico, creando una situazione di stallo che sembra difficile da superare.

Uno dei motivi principali per cui il turismo a Pescara fatica a decollare è legato alla mancanza di una promozione turistica adeguata. Nonostante la città abbia molto da offrire, in termini di spiagge, paesaggi naturali circostanti, arte e cultura, tradizione enogastronomica di notevole qualità, non viene adeguatamente pubblicizzata. Questo ha un impatto negativo sulla quantità di turisti che giungono a visitare Pescara, ma anche sulla loro percezione della città, che rischia di passare in secondo piano rispetto ad altre località più famose».

«Un altro fattore che incide sul turismo a Pescara è la scarsità di infrastrutture turistiche, presenti in misura ridotta rispetto ad altri comuni della costa abruzzese, pur di dimensioni decisamente inferiori a quelle del territorio metropolitano pescarese», aggiunge Sorrentino, «molti alberghi e strutture ricettive non sono sufficientemente moderni o non soddisfano i requisiti di qualità richiesti dai turisti. Ciò può far sì che i visitatori, una volta arrivati, non trovino le condizioni di accoglienza ideali, e questo può influire sulla loro decisione di tornare o meno in futuro. Per inciso, a Pescara non esiste neppure un camping, un tipo di struttura ricettiva che in altre realtà, ad esempio, della costa teramana, contribuisce invece ad incrementare di molto i flussi turistici. Inoltre, la città presenta un'offerta turistica marcatamente stagionale, concentrata soprattutto nel periodo estivo. Ciò significa che Pescara ha difficoltà ad attirare turisti e visitatori durante gli altri mesi dell'anno, quando invece sarebbe possibile promuovere anche altre attività e attrazioni».

Questo un altro spunto di riflessione che offre Sorrentino: «Un altro fattore da non sottovalutare è la mancanza di investimenti nel turismo da parte delle autorità locali e nazionali. Una strategia di sviluppo turistico adeguata richiede un investimento continuo in infrastrutture, promozione, formazione e supporto ai professionisti del settore. Se questo investimento non viene effettuato, il turismo non potrà mai svilupparsi in modo sostenibile. In aggiunta alle cause già menzionate, ci sono anche altre ragioni per cui il turismo a Pescara non decolla nonostante la presenza di un aeroporto internazionale, un porto, un’importante stazione ferroviaria, un terminal di pullman interregionale e numerosi collegamenti autostradali. Una delle ragioni potrebbe essere la scarsa attenzione per i turisti stranieri. Nonostante la città possa vantare diverse attrazioni e servizi turistici, spesso mancano informazioni e menù in lingua straniera nei ristoranti e negozi, rendendo difficile per i visitatori stranieri godersi appieno la loro esperienza a Pescara. Anche gli orari dei locali e dei negozi spesso non sono flessibili per adattarsi alle esigenze dei turisti, soprattutto quelli provenienti da paesi con abitudini differenti. Inoltre, la città non dispone di un ufficio di informazioni turistiche centrale, che possa fornire ai visitatori informazioni dettagliate e personalizzate sulla città e sulle sue attrazioni, nonché aiuto per la pianificazione del loro soggiorno. Questo rende difficile per i turisti organizzare al meglio la loro visita e spesso li porta a scegliere altre destinazioni turistiche dove la comunicazione è più efficiente».

Questo l'ultimo aspetto che il manager alberghiero mette in evidenza: «Infine, un altro fattore che potrebbe contribuire alla mancanza di sviluppo turistico a Pescara è la scarsità di eventi culturali e ricreativi che attraggano turisti, specialmente quelli provenienti da altre regioni o paesi. Mentre ci sono diverse attività ed eventi organizzati durante il periodo estivo, la città ha bisogno di più eventi culturali e ricreativi durante tutto l'anno per attirare i turisti in ogni stagione. In conclusione, il turismo a Pescara non decolla a causa di una combinazione di fattori, tra cui una scarsa promozione, una mancanza di infrastrutture turistiche moderne, una stagionalità dell'offerta e una mancanza di investimenti adeguati. Per risolvere questo problema, le autorità locali e nazionali dovrebbero lavorare insieme per sviluppare una strategia di sviluppo turistico a lungo termine che tenga conto di tutti questi fattori e che sia in grado di attirare i turisti in modo sostenibile, in tutti i mesi dell'anno. Per far decollare il turismo a Pescara, è necessario investire maggiormente nell'accoglienza e nell'attenzione per i turisti stranieri, migliorare la comunicazione e le informazioni sulla città, creare un ufficio centrale di informazioni turistiche e aumentare l'offerta di eventi culturali e ricreativi. Solo in questo modo Pescara potrà raggiungere il suo pieno potenziale turistico e diventare una delle principali destinazioni turistiche dell'Italia centrale».