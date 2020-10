Boom di vendite per i prodotti bio in Abruzzo: crescono anche gli ettari coltivati e gli operatori

Boom di consumi domestici in Abruzzo e in Italia per i prodotti biologici. Lo ha fatto sapere la Coldiretti Abruzzo, snocciolando i dati relativi all'andamento nazionale e regionale. Il bio raggiunge la cifra record di 3,3 miliardi di euro, anche per effetto dell'emergenza Covid che ha spinto i consumatori alla svolta green.

E crescono anche gli operatori e gli ettari coltivati in Abruzzo, dove fra il 2018 e 2019 c'è stato un aumento del 6,8% contro una media nazionale dell'1,8%. Dati importanti che collocano l'Abruzzo al quinto posto fra le regioni col maggior incremento di superfici coltivate in agricoltura biologica. Fondamentale anche la spinta della grande distribuzione che crede sempre pià su questo genere di prodotti, con un aumento di vendite durante il lockdown dell'11%.

In Abruzzo le aziende sono 2009 e gli ettari coltivati 42681. Il presidente nazionale di Coldiretti Prandini: