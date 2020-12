Nominato il nuovo presidente del cda di Fira: è Giacomo D'Ignazio

L'assemblea dei soci della Fira, la finanziaria regionale abruzzese, alla presenza dell'assessore regionale D'Amario in rappresentanza del socio unico ha nominato il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione, Giacomo D'Ignazio assieme agli attuali consiglieri Concetta Di Luzio e Nicola D'Ippolito.

D'Ignazio ha espresso soddisfazione e si è detto onorato per la nomina, aggiungendo che la Fira è il braccio operativo della Regione Abruzzo, e deve rappresentare un punto di riferimento per imprese e professionisti del territorio soprattutto adesso con la grave crisi generata dal Covid.

Sarà, a tal fine, indispensabile sviluppare collaborazioni strategiche e rafforzare le sinergie con il mondo produttivo, con le associazioni di categoria e con il settore bancario per trovare le giuste risposte alle esigenze della nostra regione. La Fira, inoltre, continuerà a garantire supporto agli uffici regionali, a proporre nuovi strumenti finanziari e a gestire quelli in essere

L'assessore D'Amario ha ribadito l'importanza della Fira ricordando gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi, come supporto alla Regione per attuare e mettere in campo strumenti finanziari per sostenere le imprese e dare ossigeno con liquidità immediata: