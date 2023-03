Nessun boom di prenotazioni per ora negli alberghi pescaresi per le vacanze pasquali

Andamento timido e senza boom di richieste quello delle prenotazioni nelle strutture alberghiere pescaresi in vista delle festività pasquali. Abbiamo raggiunto Daniela Renisi, presidente di Federalberghi Pescara per avere un primo bilancio dell'andamento delle richieste per i soggiorni in albergo sul nostro territorio a meno di 10 giorni dall'inizio del lungo fine settimana di Pasqua. Le prenotazioni, come ci ha spiegato la Renisi, sono nella norma e non è stato notato, almeno fino ad ora, un aumento importante.

Sono vari i fattori che incidono su questo dato spiega la presidente:

"Innanzitutto va considerata la questione climatica che ha sempre una certa influenza sulle prenotazioni: fino ad ora il clima è stato ancora relativamente freddo e il fatto che la Pasqua cada nella prima decade di aprile è un ulteriore fattore. Poi va anche detto che nel 2023 abbiamo una concentrazione di ponti grazie alle date di calendario delle festività principali che permetterà a tutti coloro che vogliono trascorrere un fine settimana fuori di avere un'ampia scelta: parliamo infatti dei ponti del 25 aprile e primo maggio e di quello successivo del 2 giugno. Tutte occasioni per avere giorni di ferie in più da poter sfruttare per un viaggio lampo. Chiaramente, in questo modo le prenotazioni tendono a "spalmarsi" su questi ponti e non a concentrarsi con il primo appuntamento, quello pasquale."

In generale comunque, spiega la Renisi, non ci sono state tantissime richieste fino ad ora per questi appuntamenti primaverili anche se grazie anche alle offerte che si possono trovare last minute sul web, è ancora presto per fare un bilancio preciso considerando che potrebbe esserci un buon numero di richieste fatte all'ultimo minuto.

"Per quanto riguarda l'estate, questo è il periodo in cui si iniziano a ricevere le richieste di preventivo da parte dei clienti: diciamo che stiamo ricevendo i primi preventivi e la speranza è di avere una buona stagione turistica come quella vista lo scorso anno sia per quanto riguarda la costa che nell'entroterra"