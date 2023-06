Premio Eurointerim ispirazione donna: centinaia le candidature, ultima settimana per iscriversi

Buoni riscontri per il Premio Eurointerim ispirazione donna: sono centinaia le candidature, e c'è ancora una settimana di tempo per iscriversi poiché la scadenza delle candidature è fissata al 30 giugno 2023. Quest'anno Eurointerim ha istituito il nuovo Premio Ispirazione Donna, che ha l’obiettivo di celebrare donne meritevoli che si sono contraddistinte nella vita quotidiana in vari ambiti.

Uomini e donne maggiorenni potranno candidare la "Donna di Ispirazione" inviando una candidatura o autocandidatura inserendo tutti i dati richiesti e una breve motivazione nel form di iscrizione www.donna-lavoro.it, dove è anche possibile visualizzare il bando. La Donna di Ispirazione vincitrice verrà comunicata e premiata durante la Premiazione della undicesima edizione del Concorso Donna e Lavoro e riceverà un riconoscimento di 1.000 euro. Per informazioni: concorso@eurointerim.it.