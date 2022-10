Premio Cambiamenti della Cna, record di iscrizioni: con 97 start-up è la quarta regione per numero di partecipanti

Soddisfatta la confederazione per l'alto numero di adesioni registrate per l'edizione 2022 di un premio giovane e per i giovani: realtà diverse che arrivano da tutto il territorio testimoniando la voglia di innovare e ripartire dei giovani