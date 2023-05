Il pescarese Paolo Tarantelli premiato come miglior incaricato alle vendite d’Italia

Il pescarese Paolo Tarantelli, durante la 27esima edizione del premio nazionale Avedisco, è stato premiato come miglior incaricato alle vendite del 2022, per gli importanti traguardi e successi raggiunti con l’azienda Spm Ushare. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto nell'hotel Meliá a Milano. Avedisco è l'associazione vendite dirette servizio consumatori che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato. Si tratta della prima realtà in Italia che rappresenta le più importanti organizzazioni che utilizzano la vendita diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi.

Come si legge in una nota, la vendita diretta è un "settore meritocratico per eccellenza, sempre al passo con i tempi grazie ad un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti", in cui "dedizione, impegno e passione sono il mix di ingredienti chiave per il successo". In questa occasione, l'associazione ha premiato i migliori Incaricati alla vendita delle aziende associate.

Paolo Tarantelli è stato nominato miglior incaricato di Spm Ushare – società di distribuzione di device, strumenti di comunicazione e tecnologia per la protezione della privacy, valorizzazione del proprio profilo e dei dati personali – perché "con grinta e motivazione è riuscito a trasformare la sua professione in uno stile di vita, di cui apprezza soprattutto flessibilità e libertà". Il settore della vendita diretta ha confermato la sua forza anche nel 2022: le 39 aziende associate Avedisco hanno ottenuto un fatturato totale annuo superiore ai 750 milioni di euro, registrando rispetto al 2021 una crescita pari al +6.4%.