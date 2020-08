Porto di Pescara, Padovano invita a fare squadra: "Lavoriamo insieme tutti"

Riccardo Padovano, della Confcommercio di Pescara, interviene per dire la sua sui fondi stanziati per i lavori ai porti di Ortona e Pescara. Queste le sue parole:

“Vedo un'attività politica non molto propositiva per la realizzazione dei lavori. Il fatto che ci siano queste polemiche non giova praticamente a nessuno. Il gioco delle parti ci può stare, ma mi sento in dovere, come componente della Confcommercio e come operatore economico, di sottolineare come questi lavori vadano comunque nella direzione di uno sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio”.