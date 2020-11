Una nuova forma di commercio: presentato il portale Pescara Shopping & Life [FOTO]

Presentato il portale Pescara Shopping & Life. Il sito, attivo da questa mattina, è aperto gratuitamente a tutti i negozianti di Pescara che vogliano promuovere prodotti e attività on line. La piattaforma ha funzionalità di e-commerce e permette agli esercenti di svolgere le loro vendite e promozioni avvalendosi dei supporti digitali e, agli utenti, di effettuare gli acquisti direttamente on line senza recarsi fisicamente nei negozi, con l’opportunità di essere informati su prodotti, novità e offerte.

“Pescara ha sempre rivolto lo sguardo in avanti, seguendo la sua vocazione e trovando nella modernità le chiavi interpretative del presente – ha sottolineato il sindaco Carlo Masci – Il commercio è nel dna di questa città che raccoglie le sfide con l’entusiasmo e la consapevolezza di chi sa trovare nelle tecnologie gli strumenti di crescita e di affermazione. In questo caso fare squadra rende la categoria dei commercianti più competitiva, più rapida e più efficiente, con benefici per l’intera collettività”.

Ogni esercente può accedere al portale, tramite credenziali, nella sua area riservata dove personalizzare il profilo della propria attività, caricare prodotti e offerte e gestire gli ordini di vendita. A breve sarà operativo anche il virtual-tour che diventerà un importante strumento di marketing territoriale.

“Pescara è una città meravigliosa, viva tutto l’anno, esplosiva d’estate, moderna, dinamica, elegante. Cuore pulsante sono le tante attività commerciali che da sempre contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della città – ha detto l'assessore al commercio Alfredo Cremonese – Pescara guarda avanti, si apre al mondo, si mostra nella sua bellezza e per le sue risorse. Potrà essere ammirata, si potrà interagire con le tante realtà economiche presenti sul territorio, si potranno conoscere gli eventi della città”.