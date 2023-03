La pescarese Pomilio Blumm tra le aziende più in crescita d'Europa, a dirlo è il Financial Times

L'azienda pescarese Pomilio Blumm è tra le aziende più in crescita d’Europa secondo il Financial Times.

Infatti nella classifica del quotidiano britannico risulta essere la prima società italiana per fatturato nel settore marketing.

Dunque l'azienda di Pescara si conferma in crescita a livello internazionale.

Il Financial Times, uno dei più autorevoli quotidiani economici del mondo, ha infatti inserito l’agenzia di comunicazione pescarese nella classifica sulle imprese migliori in Europa. Nella settima edizione della "Ft 1000 Europe's Fastest Growing Companies" Pomilio Blumm è la prima realtà per fatturato nell’ambito della comunicazione istituzionale in Europa, ed è sesta, a livello complessivo, nel settore advertising e marketing. La graduatoria è stata stilata in collaborazione con Statista, istituto tedesco leader nella certificazione dei dati economici, e ha interessato le imprese di 34 Paesi (tra cui Europa, Regno Unito, Svizzera e altri) analizzate in base al tasso di crescita annuale composto dai ricavi ottenuti nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021. Pomilio Blumm ha fatto registrare nel periodo un tasso di crescita assoluto del 161% e un Cagr (Compound Annual Growth Rate) del 37,7%.

«Rappresentare uno degli attori più innovativi e in rapida crescita all'interno della nicchia della comunicazione istituzionale rende il nostro set di competenze orientate al cittadino che attualmente conta circa cento strumenti brevettati e costituisce la base del nostro skill-set. Cresciamo come una start-up pur essendo un'azienda “storica” presente da molto tempo sul mercato e vogliamo continuare a investire in ricerca e innovazione per intercettare le tendenze future della comunicazione per proseguire il nostro percorso evolutivo», spiega Franco Pomilio.