Con il Pnrr fondi e progetti anche per la viabilità abruzzese: previsti interventi su strade e autostrade

Anche per l'Abruzzo sono previsti investimenti grazie al Pnrr sul fronte della riqualificazione e potenziamento della viabilità. Lo ha fatto sapere l'osservatorio Abruzzo di Openpolis che ha analizzato la situazione delle strade e autostrade sul nostro territorio e le criticità su cui saranno dirottati i principali investimenti.

"Disporre di strade sicure e di vie di comunicazione efficienti è una delle risorse più importanti per un territorio. In particolare per una regione come l’Abruzzo che vive di forti differenze interne, a partire da quelle orografiche: oltre il 40% degli abruzzesi, infatti, vive in un comune di montagna o di collina interna. Solo investimenti costanti nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle strade, infatti, possono garantire collegamenti efficienti e sicuri.

Certo, in coerenza con le indicazioni europee, il Pnrr punta molto sulla mobilità su ferro, con risorse per il sistema ferroviario, anche in Abruzzo. Allo stesso tempo, sebbene non vi siano investimenti specifici solo su questo aspetto, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali è compresa tra diverse misure previste dal Piano. A queste si aggiungono alcuni interventi previsti dal fondo complementare."

Sul fronte delle autostrade, va ricordato l'importante piano da 1 miliardi di euro per le autostrade autostrade A-24 (Roma - L’Aquila - Teramo) e A-25 (Roma - Pescara) Le somme stanziate in questo caso ammontano a 1 miliardo di euro. Dato che tali arterie attraversano due regioni e diverse province, non è possibile individuare in maniera puntuale la ripartizione territoriale di questo tipo di interventi. Una parte significativa degli investimenti riguarderà quindi l'Abruzzo e soprattutto il territorio montano interessato dal passaggio delle due autostrade.

Un’altra misura contenuta nel fondo complementare che stanzia risorse (300 milioni per tutto il paese) per la viabilità stradale rientra nell’ambito della cosiddetta strategia nazionale per le aree interne. In questo caso gli investimenti, pari a 300 milioni complessivi, sono finalizzati al miglioramento dell’accessibilità oltre che della sicurezza delle arterie. Le zone abruzzesi che riceveranno fondi sono 5 in totale per una somma complessiva pari a 21,45 milioni. Si tratta di: Alto Aterno - Gran Sasso - Laga (5,52 milioni); Basso Sangro - Trigno (4,88 milioni); Val Fino - Vestina (4,17 milioni); Valle Roveto (3,91 milioni) e Subequana (2,97 milioni).

Interessanti anche i dati riguardanti la spesa pro capite per cittadino dei comuni abruzzesi per la viabilità di competenza: 223,63 euro pro capite per la gestione delle strade. Un valore medio superiore rispetto a quello nazionale (177,97). Mediamente, le amministrazioni di Chieti spendono di più in ABruzzo (330,83 euro pro capite), seguiti da quelle dell’Aquila (203,48), Teramo (132,97) e Pescara (119,92).

Il comune che registra le uscite maggiori è Lentella, in provincia di Chieti, con 4.376,58 euro pro capite. Seguono Schiavi di Abruzzo (Chieti, 3.988,83), Rocca Pia (L’Aquila, 2.028,20) e Fallo (Chieti, 1.897,24). Sono in tutto nove i comuni che riportano valori superiori ai mille euro pro capite.