Pnrr, stanziati 3 miliardi di euro tra asili nido e scuole dell’infanzia

L’assessore regionale all’istruzione e all'edilizia scolastica, Pietro Quaresimale, ha scritto una lettera a tutti i sindaci abruzzesi per ricordare loro la nuova scadenza dell’avviso pubblico finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito del programma "Futura". Parliamo, nello specifico, della realizzazione o dell'adeguamento strutturale e sismico degli edifici che ospitano asili nido, scuole dell’infanzia e sezioni primavera, per i quali sno stati stanziati ben 3 miliardi di euro, così ripartiti: 2,4 miliardi per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia.

In particolare, l’avviso indicato dall’assessore Quaresimale ai sindaci abruzzesi intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Ebbene, i termini per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni sono stati differiti al prossimo 31 marzo 2022.

Una notizia che, ovviamente, interessa anche la città di Pescara. Ecco che cosa scrive Quaresimale: “Per i sindaci dei comuni abruzzesi si tratta di un’occasione da non farsi scappare, perché permette di avere in via del tutto straordinaria fondi immediatamente spendibili per realizzare nuova scuole oppure mettere in sicurezza quelle già esistenti. Sulla sicurezza strutturale delle scuole si sta investendo molto in termini di risorse e il fattore legato ad una buona ed efficace progettualità può rivelarsi l’arma vincente del singolo comune nella realizzazione di opere di edilizia scolastica”.