Pmi Day, Confindustria premia 15 studenti che meglio hanno raccontato la sostenibilità d’impresa

Confindustria Chieti-Pescara, in occasione della dodicesima giornata nazionale delle piccole e medie imprese, ha premiato 15 studenti che meglio hanno raccontato la sostenibilità d’impresa.

Prosegue il percorso di costante collaborazione con le scuole.

A 60 giovani è stata data l’occasione di toccare con mano la realtà imprenditoriale e di capire come in questa realtà si possano valorizzare i loro talenti.

Sono stati premiati 15 studenti di tre istituti abruzzesi che hanno brillantemente raccontato i valori e le esperienze di sostenibilità di tre imprese del territorio. Questi i loro nomi: a Francesco Angelone, Benedetta Camerlengo, Alessandro D’Emilio, Chiara Hajdaraj, Giovanni Di Pietro dell’Itcg Atherno Manthoné il premio da Lorenza De Cecco, responsabile marketing Confezioni Mario De Cecco Spa; ad Adamo Collini, Francesca Monaco, Federica Bruno, Sofia Cesaro, Letizia Di Donato, Paredes Artemisia Di Sante, Mazzocca Mattia, Rachdi Ghita dell’Istituto Alberghiero Ipssar F. De Cecco il premio da Silvia D’Alessandro, direttore del personale Gegel srl; a Francesca Abruzzese, Mario D’Acciaro, Pier Domenico Di Florio, Alessandra Di Santo, Giada Franchezza, Alice Garibaldi, Claudio Miscione, Federico Paolini dell’Iis Mattei Vasto il premio di Vastarredo, attribuito dal Ceo Emidio Salvatorelli.

I vincitori verranno accolti dalle aziende madrine per una visita agli stabilimenti aziendali e potranno usufruire di un corso gratuito (a distanza) dal titolo: "Scs" - Saper Comunicare, che Svolta! - tenuto da Maria Elisa Maiolo, Psicologa del lavoro, docente di "Aspetti psicosociali della comunicazione", coach e formatrice.

Per Alessandro Addari, presidente Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara: «L’evento, promosso dal Comitato Piccola Industria Chieti Pescara quest’anno in collaborazione con Confartigianato Pescara e Confagricoltura Pescara, intende avvicinare i giovani al mondo dell’impresa focalizzando l’attenzione sul tema della sostenibilità che crea lavoro. Rendere i ragazzi Protagonisti, attingendo alla loro creatività e alla capacità di lavorare in gruppo e utilizzare la loro abilità digitale per fornire soluzioni, il progetto di quest’anno ha visto la partecipazione di tre istituti superiori e ad ognuno di questi è stata abbinata un’azienda “madrina. Nelle scorse settimane i tre imprenditori hanno realizzato un filmato trasmesso alle scuole per far conoscere la loro impresa, il loro impegno quotidiano e il sacrificio da cui nascono prodotti e servizi, per descrivere il lungo percorso che compiono per giungere fino a noi, consumatori finali. Si tratta di tre aziende eccellenti del territorio: Gegel srl, azienda agroalimentare di Arielli (CH) che da oltre 35 anni opera nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari, di Confezioni Mario De Cecco Spa di San Giovanni Teatino, azienda leader nel settore indumenti da lavoro che occupa 400 persone, con stabilimenti e depositi in Italia, Tunisia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bangladesh, Pakistan, Singapore, di Vastarredo srl realtà industriale leader di riferimento nell’evoluzione dell’arredo scolastico “made in Italy”. Gli studenti si sono poi impegnati nell’elaborare una serie di “post”, pensati per essere veicolati su Facebook e/o Instagram, abbinati a eventuali video / immagini, in italiano e/o in inglese, finalizzati a far emergere il valore aggiunto dell’azienda madrina e del suo impegno nella produzione sostenibile».