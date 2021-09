Stati generali, l'economista Mauro: "L'Abruzzo ha retto bene alla crisi pandemica"

Tutto pronto per gli stati generali sull'economia dell'Abruzzo in programma nell'Aurum di Pescara domani, venerdì 24, e dopodomani, sabato 25 settembre.

L'economista e professore Pino Mauro e il presidente della Mirus, che organizza l'evento, Michele Russo, fanno il punto della situazione presentando la due giorni ricca di ospiti, dibattiti e confronti.

«L’Abruzzo ha retto bene alla crisi pandemica, per quanto riguarda l’occupazione, che è in linea con la media nazionale, e per quanto riguarda il prodotto interno lordo», sottolinea Mauro, «ma soprattutto la stima per la nostra regione è di un aumento sostenuto del Pil, che si affianca all’ottima performance delle esportazioni che in Abruzzo, nel secondo trimestre 2021 crescono di circa il 27%, mentre in Italia del 23%. Ma soprattutto l’Abruzzo ha un ingente deposito bancario privato da smobilizzare, che potrebbe davvero fare la differenza».

Per il numero 1 della Mirus, «gli stati generali dell’economia, che devono diventare un appuntamento annuale, rivestono la loro importanza nel fatto che ci troviamo in un momento molto particolare per il Paese e per la nostra regione, chiamate a superare la crisi innescata dalla pandemia, utilizzando al meglio, innanzitutto, i fondi del Pnrr e quelli strutturali europei. C'è un certo ottimismo per la ripresa economica, e questo è dunque il momento per un confronto di alto livello, non circoscritto al perimetro regionale, tra rappresentanti delle istituzioni, imprese, associazioni di categoria, sistema del credito, sistema bancario e altri attori».

Russo replica anche alle polemiche relative alla scarsa presenza femminile tra i relatori degli stati generali, spiegando che «da imprenditore che ha 15 dipendenti donne su 20, e molte in ruoli di vertice, sono dispiaciuto: la verità è che ne abbiamo contattate molte, a cominciare dalle ministre Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, ma non sono potute esserci, e lo stesso è avvenuto con la giornalista Myrta Merlino, l'economista Lucrezia Reichlin, la direttrice generale della Regione, Barbara Morgante e diverse altre donne. Ha invece confermato la presenza una donna molto importante nell'economia nazionale, Vera Fiorani, l'amministratrice delegata e direttrice generale di Rfi. Detto questo le critiche sorte da questa situazione sono e saranno comunque di stimolo per la prossima edizione».

Infine il professor Mauro evidenzia che «il primo settore a uscire dalla crisi nel corso di questo periodo è stato il settore industriale, trainato in Abruzzo dalle grandi imprese, che ha consentito di anticipare la ripresa. Ma anche i settori più colpiti, quello dei servizi e del turismo mostrano ora segnali importanti di ripresa, con valori superiori alla media nazionale. Ben venga dunque questo momento di riflessione, perché ora più che mai è importante individuare le strategie vincenti per agganciare il treno della ripresa».