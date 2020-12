La giunta regionale approva il piano di investimenti da 7,68 milioni di euro per l'acquisto di autobus

La giunta regionale abruzzese ha approvato il piano di investimento per l’acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico locale su gomma.

Sono state infatti approvate le schede ministeriali che contengono i relativi importi e le tempistiche di spesa.

È stato approvato lo schema di contratto ed è stato dato mandato alla firma della convenzione tra il Mit (ministero Trasporti) e la Regione Abruzzo.

La delibera Cipe 54/2016, assegnava alla Regione Abruzzo fondi Par-Fsc per un totale di 7 milioni 680 mila euro e, con delibera regionale 724/2019, è stato approvato il conseguente piano di investimento per l’acquisto, in regime di cofinanziamento al 40%, per 61 mezzi. Il piano prevede:

alla società Tua spa un massimo di spesa attribuito pari a 4.718.503,19 euro per 38 mezzi (sempre in regime di cofinanziamento al 40%);

alle aziende concessionarie € 2.961.496,81, (con cofinanziamento del 40%) per 23 mezzi.

Un’economia pari a circa 172 mila euro, infine, è destinata all’acquisto di un ulteriore autobus, con lo scorrimento della graduatoria già in essere.