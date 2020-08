Il Comune di Pescara si prepara ad assumere altri 36 impiegati: le figure che verranno cercate

Altre 36 assunzioni previste dal Comune di Pescara nei prossimi mesi.

Questo quanto prevede il piano aggiornato dell'amministrazione comunale che vuole rinfoltire i ranghi dei dipendenti dell'ente e degli agenti della polizia municipale.

La delibera numero 369 è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Carlo Masci.

L'oggetto del provvedimento è: "Programmazione dei fabbisogni di personale 2020-2022 e integrazione piano occupazionale 2020".

Le nuove assunzioni saranno fatte tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Queste le figure che verranno ricercate:

1 dirigente tecnico da incaricare a tempo determinato;

15 istruttori di vigilanza (vigili urbani) con incarico di durata pari a 12 mesi;

1 dirigente tecnico con incarico a tempo indeterminato;

10 istruttori direttivi di vigilanza a tempo intederminato;

9 istruttori direttivi amministrativi (verranno assunti con lo scorrimento dell'ultima graduatoria).

Per quanto riguarda la polizia municipale, nel documento si legge che «il cui organico risulta fortemente depauperato a causa del turn over degli ultimi anni». Per questa ragione si procederà a nuove assunzioni.