Pianella aderisce al piano Cittaslow per il Recovery fund. Esprime soddisfazione il sindaco Marinelli, rieletto recentemente anche vice presidente di Cittaslow International: “Sin dall’elaborazione del nostro programma elettorale abbiamo posto i 17 obiettivi di sostenibilità dell’Onu al centro del progetto di sviluppo locale”, sottolinea.

“Siamo convinti – evidenzia il primo cittadino – che il modello di qualità della vita che nelle cittaslow viene concretamente e costantemente messo in pratica costituisca un parametro di riferimento importante per disegnare la dimensione futura delle piccole città sostenibili che costituiscono il valore aggiunto della nostra realtà nazionale e, pertanto, portiamo al governo italiano un patrimonio di best practice, valori e idee che sarà sicuramente utile per disegnare al meglio lo scenario delle future generazioni europee”.