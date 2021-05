Pescara Multiservice, il sindacato Ugl: "Cinque addetti attendono riassunzione da 2 mesi dopo il cambio di appalto"

«Pescara Multiservice ignora le regole del cambio di appalto».

A dirlo è Gianna De Amicis, segretario del sindacato Ugl Abruzzo riguardo alla società responsabile della gestione dei parcheggi a pagamento.

«È accaduto qualche mese fa che», si legge in una nota, «in occasione del cambio di appalto per la fornitura dei lavoratori per la gestione dei parcheggi cittadini, i lavoratori della ditta uscente (Osmosi srl) siano stati invitati dalla direzione della partecipata, a recarsi presso un patronato da loro indicato per effettuare le dimissioni on line e solo successivamente si sarebbero potuti recare presso la ditta vincitrice dell’appalto per la ripresa in servizio. I dirigenti sindacali Ugl hanno consigliato ai propri iscritti di non firmare le dimissioni in quanto violano, oltre alle norme di appalto, i diritti dei lavoratori e in questo caso si perde l’anzianità di servizio, e si corre il rischio che la scelta di chi potrà continuare a lavorare faccia capo unicamente alla direzione di Pescara Multiservice. Vale la pena precisare che se a decidere chi continua a lavorare e chi invece rimane a casa non è la normativa vigente si parla di altro sistema di reclutamento della mano d’opera!»

«L’Ugl», si legge ancora, «ha cercato di far valere i diritti dei propri iscritti i quali non hanno firmato le dimissioni su più tavoli, ma ogni volta che sembrava si addivenisse all’accordo, che consiste nel far passare nella nuova ditta tutti i lavoratori, ma proprio tutti quelli in carico alla ditta uscente, che siano a tempo indeterminato, all’ultimo momento si rimaneggiava l’accordo precedente. L’Ugl dopo circa due mesi è ancora in attesa che i suoi iscritti, avendone pieno titolo, possano tornare al lavoro e ci chiediamo come una partecipata del Comune di Pescara, che in qualità di committente è solidamente responsabile della violazione delle procedure di appalto, taccia su questa partita. Un’idea però ce la siamo fatta, avendo appreso che, invece di chiamare al lavoro i cinque parcheggiatori che ne hanno pieno diritto, hanno deciso di assumerne altri, magari non iscritti alla Ugl. Siamo in attesa della convocazione da noi richiesta presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e certamente non ci fermeremo ben convinti che le regole debbano valere per tutti e soprattutto per chi amministra la cosa pubblica».