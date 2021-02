Il capoluogo adriatico, insieme a Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore, figura nell’elenco dell’offerta di coinvestimento in fibra su rete secondaria presentata ad Agcom. Previste connessioni Ftth in tutte e quattro le città interessate

Pescara e altri 3 Comuni entrano nel nuovo piano per la fibra ultraveloce di Tim. Il capoluogo adriatico, insieme a Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore, figura nell’elenco dell’offerta di coinvestimento in fibra su rete secondaria presentata ad Agcom. Previste connessioni Ftth in tutte e quattro le città interessate.

Il progetto, come si legge in una nota, ha l'obiettivo di "accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop. Grazie a questo progetto si potranno offrire soluzioni Ftth alle famiglie e alle imprese in 1.610 Comuni su tutto il territorio nazionale entro il 2025".

L’offerta di coinvestimento è pubblicata sul sito wholesale di Tim. Gli operatori interessati potranno aderire al coinvestimento anche su estensioni geografiche del territorio più limitate rispetto all’intero progetto anche a livello di singolo comune. In ogni caso, le modalità di coinvestimento garantiscono la più ampia possibilità di partecipazione ad operatori con diversi gradi di infrastrutturazione o con diverse infrastrutture in diversi ambiti geografici, inclusi gli operatori locali.