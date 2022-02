Arriva anche a Pescara il "Job digital Lab" sulle competenze digitali per l'economia del futuro

La camera di commercio di Chieti Pescara ha organizzato con la fondazione Mondo Digitale e Ing Italia un evento online dedicato alla formazione delle competenze per l'economia digitale e i mercati innovativi del futuro. Appuntamento martedì 15 febbraio dalle 15 alle 17 con il "Job Digital Lab", workshop in diretta sulla pagina Facebook di fondazione Mondo Digitale, per discutere di trasformazione digitale, crescita sostenibile attraverso nuove risorse e strumenti innovativi.

L’incontro di Pescara è sulle nuove tendenze digitali: intelligenza artificiale, marketing e social media, con l’obiettivo di offrire a chi partecipa uno sguardo che sappia evidenziare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dissipare i timori su ciò che sembra lontano rispetto alle proprie esperienze quotidiane con l'obiettivo di adattarsi ai cambiamenti ed essere pronti a muoversi fra la dimensione digitale e quella fisica, sfruttando al meglio le potenzialità non solo per fini individuali ma anche soprattutto collettivi.

Con Job Digital Lab, la fondazione Mondo Digitale e Ing Italia si propongono di accompagnare le persone a conoscere e a utilizzare la tecnologia in modo consapevole, affinché la Rete diventi un luogo di esperienza innovativa e significativa. Oltre alla parte teorica affidata ai formatori della Fondazione, saranno presentati anche alcuni casi pratici e storie di successo dal territorio, come fonte e modello di ispirazione, nella progettazione dei propri obiettivi professionali.

La partecipazione è gratuita: chi non è già registrato alla piattaforma per la formazione a distanza della Fondazione Mondo Digitale, deve cliccare a questo primo link https://bit.ly/3H0YgQg e attivare un profilo personale. Dopodiché basterà cliccare su questo secondo link https://bit.ly/3rOfNVs per prenotarsi all’evento online.