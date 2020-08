Pescara è la città più economica d'Italia, lo dice il Codacons. Un'indagine condotta dall'associazione su 18 grandi città, confrontando prezzi e tariffe nella fase post Covid, decreta infatti la nostra provincia come la più conveniente in cui vivere.

Ecco cosa spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi:

“Abbiamo preso in esame un paniere composto da 31 voci tra beni e servizi, per verificare il livello medio di prezzi e tariffe in vigore nelle principali città e capire quale fosse il costo della vita nella fase post-Covid e le differenze esistenti tra le varie aree del Paese. Emerge così che, per acquistare lo stesso paniere di prodotti e servizi, a Pescara si spendono complessivamente meno di 591 euro, mentre a Milano, per le stesse voci, la spesa sale a 853 euro, con una differenza di 262 euro”.

Nello specifico, per l’acquisto del paniere riferito ai soli beni alimentari (frutta, verdura, carne e pesce) a Pescara si spendono 82,56 euro, meno della media nazionale (87,24 euro). E anche sul fronte della tariffa rifiuti Pescara risulta tra le città più convenienti d’Italia, con una media di 227,31 euro contro, ad esempio, i 508 euro di Napoli.

Non solo. La nostra città risulta inoltre particolarmente economica per i servizi offerti da professionisti come ginecologi, dentisti, meccanici e parrucchieri. Anche in questo caso le tariffe sono al di sotto della media nazionale.