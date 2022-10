Ventidue percorsi turistici per scoprire l'Abruzzo presentati al Ttg di Rimini [VIDEO]

Scoprire l'Abruzzo e le sue peculiarità turistiche attraverso 22 percorsi elaborati e proposti da otto operatori differenti, per riuscire a far conoscere il nostro territorio sui mercati internazionali dove è ancora poco apprezzato e conosciuto. Per questo, la Cna turismo Abruzzo ha deciso di partecipare con gli otto operatori all'appuntamento internazionale del Ttg, che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimo come spiega il responsabile regionale di Cna turismo Gabriele Marchese assieme al presidente di Cna Turismo Claudio Di Dionisio:

Alla grande kermesse della Fiera riminese, dove si tiene il Travel Experience, ci saranno testimonial d’eccezione del nostro territorio quali lo chef Davide Nanni e il regista Walter Nanni, ed arriva dopo "Active" il format che promuove la vacanza attiva appena concluso e che quest’anno ha ospitato giornalisti specializzati per un tour che dall’Aquila ha raggiunto la Costa dei Trabocchi. Un fitto calendario di impegni, insomma, tutti nel segno della promozione turistica abruzzese.

A Rimini, gli otto operatori abruzzesi saranno impegnati in 38 incontri già programmati con potenziali acquirenti (buyers) provenienti dai principali Paesi europei, ma anche da Stati Uniti, Canada, Brasile e India e altri Paesi. I ventidue percorsi sono frutto di un ricco e variegato menu che spazia dal trekking nella natura protetta ai percorsi a piedi nei luoghi degli eremi, dalla degustazione dei cibi e dei vini di qualità ai tour sulle due ruote (bici o scooter) dalla scoperta dei borghi più suggestivi e delle più belle aree verdi e riserve naturali ai percorsi sui treni storici, fino alla scoperta dell’artigianato artistico che impreziosisce l’offerta.