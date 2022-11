Il Comune di Pescara ai primi posti in Italia per impiego di percettori del reddito di cittadinanza: ne sono oltre 300

Il nostro Comune è tra quelli, in Italia, con la quantità più elevata per quanto riguarda l'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza. Ad oggi, infatti, sono oltre 300 i beneficiari che l'amministrazione utilizza per svolgere varie attività. E non va dimenticato che Pescara continua a essere la provincia con il maggior numero di richieste (6.652, ben 827 in più rispetto al 2021). Abbiamo voluto fare il quadro della situazione con l'assessore alle politiche sociali, Adelchi Sulpizio.

"Le attività che i percettori del reddito di cittadinanza effettuano, nell'ambito del Progetti utili alla collettività (Puc), sono tante", spiega a IlPescara.it. "Abbiamo i "nonni vigili", che devono far attraversare la strada ai bambini, e abbiamo anche del personale che serve a evitare che davanti alla scuola si creino assembramenti: ciò è stato importante soprattutto nel periodo del Covid per consentire il distanziamento tra i ragazzi. Poi ci sono le persone negli scuolabus ma anche sul pedibus, che ci aiutano a portare i bambini in questi percorsi per arrivare a scuola. Inoltre i percettori sono operativi nella manutenzione: danno, ad esempio, un supporto per mettere l'asfalto, o procedono alla cura del verde nei parchi".

Sulpizio ci tiene a precisare che si arriva a questo risultato dopo un iter ben preciso: "I percettori del reddito di cittadinanza non vengono "presi e inseriti": bisogna prima seguire un percorso. Ci sono gli assistenti sociali che verificano le loro inclinazioni e le loro attitudini, poi i percettori vengono formati ricevendo in dotazione tutti gli strumenti che servono per poter svolgere il proprio servizio. Solo a quel punto possono cominciare".