Pensioni di ottobre in pagamento anticipato alle Poste dal 25 settembre, l'ordine alfabetico

Pensioni di ottobre in pagamento anticipato da venerdì 25 settembre sempre in ordine alfabetico negli uffici postali di Pescara e provincia.

Il ritiro, che potrà essere effettuato anche dai 56 Postamat presenti nel territorio provinciale, sarà fatto seguendo l'ordine alfabetico per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli uffici postali.

Resta sempre in essere la possibilità per gli over 75 di delegare al ritiro i carabinieri.

A farlo sapere è Poste Italiane comunicando l'ordine alfabetico:

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B venerdì 25 settembre

dalla C alla D sabato 26 settembre solo mattina

dalla E alla K lunedì 28 settembre

dalla L alla O martedì 29 settembre

dalla P alla R mercoledì 30 settembre

dalla S alla Z giovedì 1° ottobre

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno

Poste Italiane comunica inoltre che in 27 uffici della provincia di Pescara è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket.

Per i 27 uffici abilitati alla prenotazione su Whatsapp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali con possibilità di prenotazione a “distanza”, è inoltre possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali.

Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione con whatsapp e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.