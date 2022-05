Pensioni di maggio in pagamento da lunedì 2, torna l'ordine alfabetico

Sono in pagamento da oggi, lunedì 2, le pensioni del mese di maggio in provincia di Pescara per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Per chi ha scelto l’accredito, come ricorda Poste Italiane, resta possibile il ritiro da uno dei 60 Atm Postamat operativi nel territorio pescarese.

Allo scopo di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli 80 uffici postali della provincia di Pescara rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per le sedi operative 6 giorni alla settimana: i cognomi dalla A alla C lunedì 2 maggio, dalla D alla G martedì 3 maggio, dalla H alla M mercoledì 4 maggio, dalla N alla R giovedì 5 maggio, dalla S alla Z venerdì 6 maggio.

Per conoscere la turnazione alfabetica degli uffici postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800003322. Ad esempio, per gli uffici postali disponibili su 4 giorni la calendarizzazione per cognomi prevista è la seguente: i cognomi dalla A alla C il primo giorno, dalla D alla K il secondo giorno, dalla L alla P il terzo giorno, dalla Q alla Z il quarto giorno.