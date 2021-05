Pensioni di giugno in pagamento dal 26 maggio sempre in ordine alfabetico

Le pensioni del mese di giugno saranno pagate in provincia di Pescara a partire da mercoledì 26 maggio.

Confermata, nel rispetto delle norme anti Covid-19, il pagamento seguendo l'ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali.

Per chi ha scelto l’accredito il ritiro è possibile dai 60 Atm Postamat del territorio.



Questa la turnazione alfabetica per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I cognomi dalla A alla B mercoledì 26 maggio, dalla C alla D giovedì 27 maggio, dalla E alla K venerdì 28 maggio, dalla L alla O sabato mattina 29 maggio, dalla P alla R lunedì 31 maggio, dalla S alla Z martedì 1° giugno.

Per gli uffici postali aperti 3 giorni i cognomi dalla A alla D il primo giorno, dalla E alla O il secondo giorno, dalla P alla Z il terzo giorno. Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali negli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio. Poste Italiane comunica inoltre che in tutti i 13 uffici postali di Pescara e in altri 19 della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.