Va in pensione il segretario generale della camera di commercio Chieti - Pescara MIchele De Vita

Michele D Vita, segretario generale della camera di commercio Chieti Pescara, andrà in pensione a partire dal primo maggio. Lascia la guida amministrativa dell’ente e della sua Agenzia di sviluppo dopo circa quattro anni e mezzo di servizio.

Il presidente Gennaro Strever: "In questo momento possiamo vantare un ente efficiente che ha assunto un ruolo centrale nel sistema camerale italiano ed il dott. De Vita ha fornito un grande contributo di professionalità, equilibrio e competenza, con una visione aperta alla crescita ed al cambiamento"

"Una sfida, quella del suo mandato, che ha corso in parallelo con i ripetuti lockdown, quando le imprese si sono trovate ad affrontare una emergenza mai vista prima. Dall’accelerazione dei servizi digitali che ne è seguita, ad una visione che ha reso Chieti Pescara pioniera della trasformazione digitale in ambito camerale, con la creazione di Visionaria, l’Adriatic innovation forum in collaborazione con l’Agenzia di sviluppo. Giunto, questo anno, alla sua quarta edizione, l’evento ha centrato l’obiettivo di portare la regione Abruzzo sotto i riflettori internazionali, essendo stata capace di attrarre l’attenzione di SMAU, il più grande incubatore di start up italiano che, dall’anno scorso, fa tappa proprio a Visionaria.

Trasversalità degli obiettivi ed ampie vedute hanno guidato lo sviluppo dei servizi alle imprese del territorio e l’integrazione tra la Camera e la sua azienda speciale - Agenzia di sviluppo che è il braccio operativo dell’ente per la trasformazione digitale ed energetica delle pmi, oltre che per l’internazionalizzazione. A completare il tutto anche un dialogo costante con il territorio, dalle università alla Regione, alle associazioni di categoria ed ordini professionali, nonché con i vari organismi del sistema camerale italiano. Un’attenzione costante, infine, all’efficienza dell’organizzazione ed all’ingresso di nuove risorse umane in Camera di commercio con l’indizione di un concorso che ha visto prendere servizio nel periodo 23 giovani leve e lo sviluppo delle competenze del personale con strutturati percorsi di formazione e di valorizzazione."

Il segretario ha commentato:

"Si è trattato di un periodo intenso e stimolante. Ringrazio il presidente Strever, gli organi e tutto il personale per l'accoglienza riservatami e per il rispetto che mi è stato garantito, consentendomi di portare le mie competenze, conoscenze e relazioni maturate nel sistema camerale a vantaggio della Camera di Commercio Chieti Pescara, dell'affascinante territorio abruzzese e delle sue imprese"