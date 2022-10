Importante opportunità per chi è un imprenditore e ha difficoltà ad individuare i punti critici della propria azienda o non sa quali siano le azioni pratiche da mettere in atto per superarli. L'evento "Partner d'impresa - business forum" con Simona D'Alessandro e Pasqualino Scarpantoni sarà totalmente gratuito e si terrà sabato 8 ottobre.

In esclusiva con la partecipazione, i presenti verranno omaggiati con "I-Finance", uno strumento di analisi aziendale del valore di 600 euro. Durante l'incontro si analizzeranno gli aspetti fiscali, legali e finanziari su cui ci si deve concentrare oggi per assicurare un futuro roseo alla propria azienda e semplificare lo sviluppo della propria impresa.