Fiba-Confesercenti contro i parcheggi a pagamento sulla riviera sud: "Attacco agli stabilimenti di Porta Nuova"

Fiba-Confesercenti è contraria ai parcheggi a pagamento lungo la riviera sud di Pescara decisi dall'amministrazione comunale.

«I parcheggi sul lungomare sud di Pescara e nell’area di fronte alla rotonda della Meridiana diventano a pagamento da subito tutti i giorni, e non a partire dal 2022 come nelle altre zone della riviera. Più che una sorpresa amara e costosa, è un attacco frontale agli stabilimenti balneari di Porta Nuova».

Questa la denuncia del presidente di Fiba-Confesercenti Pescara, Andrea Berardinelli e del coordinatore provinciale dell’associazione, Mario Troisi.

Questo aggiungono Beradinelli e Troisi: «Siamo sbalorditi da questa decisione, fino alla scorsa estate il parcheggio della riviera sud diventava a pagamento solo nei weekend e nelle settimane di Ferragosto, mentre quest’anno si pagherà da subito tutti i giorni, e sarà così solo per la riviera sud. Parliamo di una zona che grazie alla professionalità degli stabilimenti e alla qualità dei ristoranti sta crescendo nelle preferenze delle famiglie pescaresi nonostante riceva molti meno servizi dal Comune e dalle sue partecipate. Questa doccia fredda arriva a sorpresa, senza nessun coinvolgimento delle associazioni di categoria. Una scelta davvero inspiegabile che penalizza soprattutto le famiglie pescaresi, abituali frequentatrici degli stabilimenti del lungomare sud, e i ristoranti che stanno provando a ripartire proprio in questi giorni e rischiano di essere penalizzati nel mercato delle pause pranzo. Non comprendiamo il motivo di questa scelta irrazionale che divide in due la città: chiediamo che la giunta faccia subito marcia indietro e ripristini il regime tariffario e organizzativo del 2020, uniformando l’intero litorale».