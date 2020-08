Pagamento pensioni di settembre alle Poste dal 26 agosto, il calendario per cognome

Pagamento pensioni di settembre alle Poste dal 26 agosto, ecco il calendario per cognome.

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B mercoledì 26 agosto

dalla C alla D giovedì 27 agosto

dalla E alla K venerdì 28 agosto

dalla L alla O sabato mattina 29 agosto

dalla P alla R lunedì 31 agosto

dalla S alla Z martedì 1° settembre

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno

In alternativa, le pensioni verranno accreditate per i titolari di un libretto di risparmio, un conto BancoPosta o una Postepay Evolution. Si potranno inoltre prelevare i contanti dai 52 Atm Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Poste Italiane comunica inoltre che in tutti i 13 uffici postali di Pescara e in altri 14 della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.