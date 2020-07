Pagamento pensioni di agosto alle Poste dal 27 luglio, il calendario per cognome

Pagamento pensioni del mese di agosto alle Poste in provincia di Pescara a partire da domani, lunedì 27 luglio.

Per chi ha scelto l’accredito il ritiro possibile è dai 52 Atm Postamat sul territorio provinciale mentre per gli altri è prevista la turnazione in ordine alfabetico.

Inoltre chi ha più di 75 anni può delegare il ritiro ai carabinieri e in 27 uffici postali è possibile prenotare il turno con WhatsApp, tramite l’app “Ufficio Postale” da smartphone e tablet e dal prorprio pc collegandosi al sito poste.it

Dunque le pensioni del mese di agosto verranno accreditate a partire da lunedì 27 luglio per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una postepay evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 52 ATM Postamat disponibili a Pescara e provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

A Pescara e provincia, secondo varie modalità orarie, saranno tutti aperti gli 80 uffici postali del territorio. A Pescara, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 1 (via Monti) e Pescara 2 (via Carducci), Pescara 3 (viale D’Annunzio), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 5 (via Passolanciano) e Pescara 8 (via Verrotti). In provincia, apertura “doppio turno” per gli uffici postali di Città Sant'Angelo 1 (via Cilli), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto 34), Montesilvano Spiaggia 1 (via Palmiro Togliatti), Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto 410), Penne e Villaraspa.

Poste Italiane comunica inoltre che in tutti i 13 uffici postali di Pescara e in altri 14 della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per i 27 uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali con possibilità di prenotazione “a distanza”, è inoltre possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali.

Questa la calendarizzazione per cognome:

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

dalla A alla B lunedì 27 luglio

dalla C alla D martedì 28 luglio

dalla E alla K mercoledì 29 luglio

dalla L alla O giovedì 30 luglio

dalla P alla R venerdì 31 luglio

dalla S alla Z sabato mattina 1° agosto

Per gli uffici postali aperti 3 giorni