In pagamento a Spoltore le somme per la fornitura gratuita dei libri di testo

Il Comune di Spoltore fa sapere che sono in pagamento le somme per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. La misura è riservata agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, in occasione dell'anno scolastico 2022-2023. I beneficiari aventi diritto potranno riscuotere le somme loro spettanti presso gli sportelli di tesoreria di qualsiasi filiale della Banca Popolare di Bari (ex Caripe) presentando un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale.

Coloro che hanno indicato il codice Iban riceveranno l’accredito direttamente sul conto ad essi intestato. Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente all’ufficio servizi scolastici chiamando il numero 085/4964236. La sindaca Chiara Trulli precisa che "per quest'anno scolastico sono stati messi a disposizione fondi maggiori, in ragione dei disagi economici arrecati dalla situazione post pandemica e per questo l'amministrazione ha fatto ogni sforzo per erogare ai 400 beneficiari il contributo prima delle festività pasquali”.