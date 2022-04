Padovano (Sib Abruzzo): "Favolosa prova generale per gli stabilimenti balneari"

“Favoloso”. E' il termine che sceglie il presidente abruzzese della Sib Abruzzo (Sindacato balneari) Riccardo Padovano per tracciare il bilancio di quella che aveva definito la prova generale che gli stabilimenti hanno fatto nel weekend di Pasqua in vista della stagione estiva: il 50 per cento ha deciso di aprire e il riscontro è stato proprio quello che ci si aspettava. “Lo avevamo previsto – sottolinea Padovano -. L'unica cosa negativa è stato il vento che non ha permesso a molti colleghi di mettere ombrelloni e lettini come avevano preventivato, ma vedrete che il prossimo weekend, quello del 25 aprile, le spiagge abruzzesi saranno piene come nel 2019, prima del covid. C'è una grande voglia di tornare al mare”, sottolinea raccontando di aver visto con i suoi occhi le code in autostrada di chi si dirigeva verso il mare.

In tanti hanno scelto l'aperitivo al mare, oltre ovviamente al pranzo e tanti altri hanno scelto di trascorrere qualche ora negli stabilmenti per godersi la giornata di sole nonostante il vento fastidioso. “Quando c'è gente – prosegue Padovano – si apre il mercato e quando il mercato c'è i balneatori sono i migliori sulla scena. Questa prova è stata superata benissimo”. Meteo permettendo, fa sapere, “già da domani inizieremo a livellare le spiagge, le strutture sono già quasi tutte pronte per l'estate. Pescara è centrale e sta dando la spinta anche ad altri Comuni in vista della stagione. Ieri tutte le spiagge erano piene, so che ad esempio sulla costa dei trabocchi c'è stato un grande riscontro”. Un modo per il presidente Sib, per sottolineare il ruolo che il settore ha per l'economia del territorio e tornare a ribadire l'esigenza di tutelare la categoria che, ha più volte denunciano, rischia di sparire dopo al sentenza del consiglio di Stato che rimette in gioco le concessioni e le scelte fatte dal governo.