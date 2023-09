Padovano (Confcommercio) plaude la notte dei saldi in via Cavour e rilancia: "Serve un tavolo di lavoro per rilanciare il centro commerciale naturale"

Il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano plaude l'iniziativa organizzata dal Comune e dai commercianti di via Cavour con la notte dei saldi che si terrà venerdì 8 settembre con negozi aperti fino a tarda sera e micro eventi musicali lungo tutta la via. Padovano ha ribadito che unire le idee e le forze è sempre una formula vincente, ma sempre difficile da realizzare

"Detto questo vorrei dire all’assessore che è da anni, da quando si è insediata la giunta attuale che abbiamo parlato dell’ importanza della valorizzazione del centro commerciale naturale di Pescara. Non lo dico oggi dopo la bella idea della notte bianca in via Cavour. Lo sostengo da sempre e come Confcommercio abbiamo da sempre detto che i cosiddetti consorzi di via sono importanti. Noi possiamo dare la spinta con i consorzi di via ai commercianti per entrare nella mentalità dell’imprenditore che sta nei centri commerciali.

Dico questo perché nei centri commerciali c’è la compartecipazione e per questo credo che si debba da subito creare un gruppo di lavoro per istituire il centro commerciale naturale di Pescara che ha le imprese e le strutture come i parcheggi e l’ottima posizione raggiungibile con i mezzi pubblici. Un comitato per il centro commerciale naturale di Pescara deve essere costituito dalla maggioranza dei commercianti con la presenza di un esperto di marketing come avviene nei centri commerciali così come la presenza di un esperto della programmazione. Tutto questo con la partecipazione dell’amministrazione comunale che dovrebbe avere un ruolo importante. Ma il centro commerciale naturale deve essere realizzato subito e quale occasione migliore di farlo quando si sta riqualificando la zona centrale con i cambiamenti che poi riguarderanno l’area di risulta."

Padovano ha ribadito che va estesa questa collaborazione a tutto il centro commerciale naturale, oltre alla zona sud e alla zona nord della città:

"Pescara è a vocazione commerciale, turistica e del terzi Atri e queste attività rappresentano il traino economico cittadino. L’area metropolitana di Pescara è tra le più importanti a livello commerciale lungo l’Adriatico, considerando la presenza di Venezia, Rimini, Ancona, appunto Pescara e Bari e la nostra città per la sua vicinanza a Roma è per certi versi strategica e merita di essere per così dire “truccata” e ancora di più abbellita e l’estetista deve essere il Comune di Pescara. Per questo mi rivolgo al sindaco Masci e poi all’assessore Cremonese, chiedo di costruire un tavolo che individui il gruppo di lavoro per la creazione e valorizzazione del centro commerciale naturale di Pescara. Le tre strade sono: il centro commerciale naturale, il distretto commerciale e i consorzi di via. Il nostro grido è quello di fare e fare subito”.