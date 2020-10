Padovano (Fipe-Confcommercio) dopo l'ultimo Dpcm: "Migliaia di imprese a rischio chiusura"

Il nuovo Dcpm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rischia di portare alla chiusura migliaia di pubblici esercizi in provincia di Pescara se non seguiranno immediati contributi a fondo perduto e la proroga delle cassa integrazione.

A dirlo, senza mezzi termini, è Riccardo Padovano, presidente di Fipe Confcommercio Pescara.

L'associazione di categoria chiede crediti d'imposta totali sugli affitti e azzeramento delle imposte nazionali e locali fino alla fine dell'emergenza.

In base ai conteggi fatti dalla Fipe/Confcommercio, le nuove misure adottate dal governo costeranno altri 2,7 miliardi di euro alle imprese del pubblico esercizio, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, etc. se non accompagnate da contemporanee e proporzionate compensazioni di natura economica, sarebbero il colpo di grazia per i pubblici esercizi italiani, che già sono in una situazione di profonda crisi, con conseguenze economiche e sociali gravissime.

«I ripetuti annunci di chiusure anticipate hanno già prodotto la desertificazione dei locali e le ulteriori restrizioni devono essere accompagnate dai provvedimenti di ristoro economico in termini di indennizzi a fondo perduto, crediti d'imposta per le locazioni commerciali e gli affitti d'azienda, nuove moratorie fiscali e creditizie, il prolungamento degli ammortizzatori sociali e altri provvedimenti di azzeramento della tassazione nazionale e locale», dice Padovano, «gli imprenditori di questo settore si stanno dimostrando persone responsabili, che rispettano rigorosamente i protocolli sanitari loro imposti, che non possono reggere ulteriormente una situazione che decreterebbe la condanna a morte per migliaia di imprese. È evidente che non si possono far ricadere le responsabilità del ritorno dell'epidemia sul nostro comparto: sono altri i fattori che hanno purtroppo causato una nuova emergenza».

Nel frattempo, come altre associazioni di categoria, anche la Fipe-Confcommercio sta organizzando una manifestazione di protesta per rappresentare il grido d’allarme di tutti i pubblici esercizi italiani.