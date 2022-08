Padovano (Confcommerco) sul rinvio della Nuova Pescara: "Sarebbe un errore strategico oltre che politico"

No al rinvio ulteriore della fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore. A dirlo il presidente di Confcommercio Pescara e del Sib Abruzzo Riccardo Padovano, che si inserisce nel dibattito riguardante la possibilità che la nascita della Nuova Pescara possa essere rinviata nuovamente, al 2027. Secondo Padovano, si tratterebbe di un errore politico e strategico, la nuova realtà darebbe prestigio e forza su tutto l'asse adriatico:

"Pescara poi è inserita all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico di Ancona che prevede per i prossimi mesi uno sviluppo strategico del porto di Pescara affinché lo stesso diventi e ritorni ad essere il porto traghettatore per l’intera regione anche nell’ottica del collegamento con l’altra sponda dell’Adriatico. Pescara - spiega ancora Padovano - con Montesilvano e Spoltore arriverebbe a rientrare nel novero delle prime venti città italiane con 220mila residenti e per questo credo che questo sia il momento più opportuno per accelerare verso l’opera di fusione. Qualcuno sostiene che per il 2024 sia troppo presto. Io sostengo invece che è tardi. Per questo nel 2023 bisogna mettere attorno ad un tavolo le tre amministrazioni per iniziare a lavorare.

Ambiente fa già servizio a Pescara e Città Sant’Angelo e quindi potrebbe essere estesa a Montesilvano. Piano traffico? Come si fa a parlare di piano traffico di Pescara senza tenere conto e non coinvolgendo i due altri comuni. I piani di mobilità urbani devono tener conto dei tre territori. E poi ancora la vocazione turistica del territorio. Una vocazione che Pescara ha smarrito e che deve un po’ recuperare. Montesilvano poi per presenze alberghiere ha avuto numeri che nessuno in Abruzzo ha avuto toccando oltre 500mila presenze nelle strutture. "

Padovano poi, sul fronte turismo, spiega che si arriverebbe a 800 mila presenze e per partecipare al Forum mondiale sul turismo ne occorrono almeno un milione, traguardo raggiunto da località come Bellaria.

"Tutto questo non vuol dire che Pescara deve essere pigliatutto. È anzi l’esatto contrario. Faccio l’esempio della costruzione di un nuovo stadio di cui tanto si parla e che potrebbe sorgere nel territorio di Spoltore o Montesilvano dove ci sono aree disponibili considerando che gli stadi moderni sorgono non più nei centri cittadini. Questo per dire che bisogna guardare ad una ricettività che non sia una ammucchiata ma che deve essere studiato. E a questo proposito vorrei per esempio far notare che tra Pescara, Spoltore e Montesilvano non esiste un campeggio come invece ce ne sono in altre località abruzzesi, considerando la grande richiesta del turismo all’aria aperta. Ecco per concludere, se si vogliono realizzare opere, se si vuole guardare al futuro in maniera costruttiva occorre una sola regia. Per questo accolgo l’invito del sindaco Carlo Masci di accelerare l’iter. Se non si dovesse riuscire a partire per il 2024 si potrebbero anche posticipare di sei mesi le elezioni amministrative.

Il presidente poi spiega che le volontà politiche devono però essere chiarite, come ha già fatto la stessa Confcommercio e come ha fatto il sindaco Masci:

"Chiudo dicendo che occorrerebbe anche per esempio un cartellone degli eventi unico e non con più eventi nella stessa serata. Per questo concludo dicendo che per pensare in grande occorre presentarsi ai tavoli che contano come una grande città e poter far valere la propria voce così come fanno sull’Adriatico Trieste, Venezia, Ancona e Bari. La Nuova Pescara che verrà avrà lo stesso potere specifico Nel 2024 la Nuova Pescara e nel 2025 bisognerà riunire poi alla Nuova Pescara anche Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino e Cappelle sul Tavo in modo da creare si una vera città metropolitana che possa reggere il passo delle altre città metropolitane”.