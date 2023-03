Padovano (Confcommercio) sulla vicenda della strada parco: "Finalmente finisce una querelle durata 21 anni, ora si deve pensare al futuro"

La vicenda della strada parco si è conclusa dopo 21 anni di querelle, ma ora è tempo di guardare al futuro e concepire un piano unico di mobilità per Pescara e Montesilvano. A dirlo il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, che interviene dopo la sentenza del consiglio di Stato che di fatto ha autorizzato il transito dei filobus lungo l'ex tracciato ferroviario.

"Da oltre 21 anni infatti si stava parlando dell’opportunità di un collegamento più veloce fra Montesilvano e Pescara e viceversa attraverso l’ex tracciato ferroviario. Ora però bisogna lavorare e pensare al futuro con l’obiettivo di fare un piano di mobilità urbana condiviso con i due comuni. Quando si parla di Pum, ovvero di Piano di mobilità urbana e sostenibile bisogna parlare di un Piano che consenta a tutti i cittadini di raggiungere la città capoluogo, ovvero Pescara con soluzioni previste. Se uno pensa per esempio ai parcheggi dell’area Warner Village e Grandi Alberghi, con questi spazi diamo la possibilità a chi arriva dalla val Tavo, dall’area vestina ma anche da fuori provincia, di poter parcheggiare l’auto e prendere il filobus per raggiungere comodamente Pescara per poter poi svolgere le varie attività. Questa soluzione del filobus trova la piena approvazione della Confcommercio di Pescara perché si può pensare e ripensare ad una nuova mobilità per Pescara e Montesilvano."

Padovano parla di un'opportunità, con la strada parco fruibile dai mezzi pubblici, per una nuova mobilità con parcheggi di scambio per potenziare la mobilità mista lasciando l'auto a casa o nei parcheggi in punti strategici per poi spostarsi nel centro città con autobus, filovia e simili

"Propongo inoltre, rivolgendomi anche al sindaco di Montesilvano De Martinis, che si ragioni sull’idea di avvicinare la pineta di Montesilvano agli stabilimenti balneari, eliminando la strada intermedia consentire una strada alternativa per arrivare al mare. Si tratta di un’idea che il sindaco De Martinis conosce molto bene, partendo da via Adige e via Marinelli, legate la pineta agli stabilimenti balneari così si può ricreare il percorso pedonale per i bagnanti e modellare questa tipologia di area l, perché ritengo che sia essa simile a quelle realtà come Alba Adriatica, ma anche Cervia dove hanno successo."

Legare la pineta agli stabilimenti balneari è un'idea vincente prosegue Padovano che sposa l'idea dello stesso De Martinis di far diventare la riviera un’altra strada parco, la vera strada parco. Pineta legata al lungomare e agli stabilimenti balneari rappresenterebbe il fiore all’occhiello per la nostra costa”