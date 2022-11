Padovano (Confcommercio) plaude le dichiarazioni della premier Meloni sulle concessioni balneari: "Servono scelte condivise"

Bene le prime parole espresse dalla premier Giorgia Meloni sulla questione delle concessioni balneari e legge Bolkestein, ma serve un percorso condiviso con gli operatori per una riforma del demanio marittimo. A dirlo il presidente di Confcommercio Pescara e presidente dei balneatori Sib Abruzzo Riccardo Padovano, che plaude l'intenzione del nuovo governo di prendere in mano una situazione mai affrontata dai precedenti esecutivi, e che crea incertezza e timori per il futuro del settore degl stabilimenti balneari

“Il Premier Meloni dice cose importanti e cioè che in alcuni Paesi c’è il diritto di mantenere una tipologia tutta di carattere nazionale. Cita la Germania dove per esempio i famosi mercatini di Monaco sono stati esclusi dalla direttiva Bolkenstein. Abbiamo sempre detto che in altri Paesi sul tema delle concessioni balneari sono state accordate proroghe non di cinque anni ma di almeno trent’anni.

Cito la Spagna dove le concessioni in scadenza nel 2018 sono state prorogate fino al 2045. La premier parla di disparità di trattamento fra i vari Paesi dell’Unione Europea che non deve esserci. E quindi quando si parla di libera concorrenza significa rispettare la libertà di ogni Paese che nel tempo ha costruito la sua immagine e grazie a questa ha costruito anche una impresa balenare. Il Premier Meloni così come ha detto in campagna elettorale si sta dimostrando sulla questione concessioni molto attenta da do quelle risposte che noi ci attendiamo. Noi vogliamo essere riconosciuti come impresa perché di questa realtà ne abbiamo fatto un’impresa produttiva che come tale deve avere tutte le regole che prevede il codice civile. Non siamo imprese di serie b perché se è vero che abbiamo fatto impresa in una area non nostra che abbiamo in concessione, l’autorizzazione ci è stata data dal Governo e quindi su quelle autorizzazioni abbiamo iniziato una attività imprenditoriale con un rischio di impresa. Si vuole fare una riforma? Facciamola ma a quattro mani e scriviamola con i portatori d’interesse e la politica. "

Dunque, per Padovano è fondamentale fare una riforma condivisa per non avere continui contenziosi a livello nazionale, con tempi relativamente brevi in quanto la legge sulla concorrenza prevede che entro il 23 febbraio vengano fatti i decreti attuativi:

"La legge delega in materia di concessioni balneari è stata d’altronde molto criticata perché assomiglia alla sentenza del consiglio di Stato per cui voglio dire che le leggi le fa il parlamento e non il consiglio di Stato”. Ricordiamo che proprio Padovano e il sindacato Sib dei balneatori di Confcommercio era stato molto critico e duro nei confronti del Governo Draghi sia in riferimento alla sentenza del consiglio stesso, sia per le posizioni espresse che andavano verso la direzione della liberalizzazione delle concessioni balneari aprendo il mercato anche ai grossi gruppi internazionali.