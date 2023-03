Padovano (Confcommercio) sulla carenza di personale negli stabilimenti balneari: "I ragazzi tornano a chiedere di lavorare, ma non sono formati"

Con il ridimensionamento del reddito di cittadinanza e le modifiche che sta apportando il Governo, i giovani tornano a chiedere di poter lavorare negli stabilimenti balneari durante l'estate. Lo ha rivelato Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara e dei Sib sindacato dei balneatori abruzzesi da noi contattato in merito alla situazione per quanto riguarda la carenza di personale lamentata negli ultimi anni dai balneatori, che hanno avuto molte difficoltà a reperire giovani e persone disposte a lavorare negli stabilimenti turistici per tutti i tipi di mansioni, soprattutto quelle legate alla ristorazione e ai bar.

Padovano ha infatti spiegato che c'è stata un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi tre anni, dovuta molto probabilmente anche alle nuove caratteristiche del reddito di cittadinanza, che il Governo Meloni ha ridimensionato e sul quale è in corso un giro di vite importante, che ridurrà sia la platea che potrà accedere a questo sussidio ( che si chiama Mia), sia il valore economico stesso del contributo mensile:

"Quello che posso dire è che stiamo notando un ritorno alla richiesta di lavoro. I ragazzi lasciano molti curriculum chiedendo di poter lavorare d'estate, mentre negli ultimi tre anni abbiamo avuto grossi problemi. Quello che però ci preoccupa ora è la mancanza di preparazione professionale idonea: spesso infatti si tratta di ragazzi che studiano ancora alle scuole superiori, non provengono dagli istituti alberghieri e quindi non hanno preparazione per fare i barman, camerieri, o gli steward da spiaggia. In questo contesto, la Confcommercio si sta muovendo per promuovere corsi gratuiti di formazione destinati a tutti coloro che ci lasciano il curriculum per essere inseriti nell'organico lavorativo. In questo modo, potremo avere personale formato almeno con le basi per questo tipo di lavoro e per offrire ai turisti e bagnanti servizi di qualità. Stesso discorso con i cittadini stranieri: sono molti quelli che ci chiedono di lavorare la prossima estate negli stabilimenti, e per loro oltre alla formazione base professionale servirebbero anche corsi di lingua italiana per poterli aiutare ad inserirsi meglio nel nostro contesto".